И лишился спецзвания.

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России Сергею Астафурову. Он признан виновным в превышении полномочий в отношении владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и его адвоката. Экс-полицейский проведет 4,5 года в колонии общего режима, пишут федеральные СМИ.

Кроме того, Астафуров не сможет занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет. Также его лиши специального звания майора полиции.

Подельник Астафурова - директор ФГУП "Промресурс" Владимир Спиридонов - признан виновным в пособничестве в превышении полномочий. Он тоже получил 4,5 года ИК общего режима.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в 2014 году Комаров и его адвокат Александр Шибанов обвинялись в попытке подкупа представителя ФГУП "Промресурс". По версии следствия, одна из организаций ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 миллиарда рублей. Ревизору, вскрывшему данное нарушение, предложили 300 тысяч долларов США для составления положительного заключения по итогам проверки.

В феврале 2016 года следствие прекратило уголовное дело против Комарова и Шибанова. В их действиях не нашли состава преступления. Тогда же были арестованы Астафуров и Спиридонов. По данным следствия, полицейский сфабриковал часть результатов оперативно-разыскных мероприятий, на основании которых было заведено дело против владельца ЧТПЗ.

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