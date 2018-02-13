Малыша и матери не было дома.

В Красноярском крае арестован молодой отец, которого подозревают в убийстве проститутки. Следователи считают, что мужчина застрелил "ночную бабочку" во время празднования рождения сына, передает "Уралинформбюро".

В то время, как новоиспеченная мать была с ребенком в родильном отделении, ее супруг вместе с друзьями и проститутками отмечал важную дату в семейном гнездышке.

Ночью между хозяином квартиры и одной из проституток произошел конфликт, связанный с оплатой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. После этого недовольный клиент выстрелил "бабочке" в голову.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.