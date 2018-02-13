За взятку.

Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца бывшего замруководителя следственного отдела по Курчатовскому району Александра Есипова. Он будет находиться в СИЗО до 10 апреля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Есипова обвиняют в получении взятки в крупном размере.

8 февраля сотрудники ФСБ задержали адвоката Олега Зайцева, который выступал посредником в передачи взятки от своей клиентки Есипову. На допросе он дал показания против следователя, 10 февраля силовика повязали.