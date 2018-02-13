Актеру долгое время не вызывали скорую.

В отношении директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью проходил лечение известный российский актер Дмитрий Марьянов, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября 2017 года. По данным следствия, с 6 числа он находился в реабилитационном центре.

"Установлено, что в указанном центре Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту. Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, актеру продолжительное время не вызывали скорую, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - пояснили в ведомстве.

Артист скончался из-за обильной кровопотери. Основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора центра "Феникс" были выявлены в рамках расследования другого дела – о причинении артисту смерти по неосторожности.

Дмитрий Марьянов родился в 1969 году в Лобне. В 1992-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина. Широкому кругу зрителей известен ролями в фильмах "Выше Радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и "День радио".



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