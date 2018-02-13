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На Южном Урале арестован застреливший сотрудника госохотнадзора браконьерСегодня в 09:18

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На 2 месяца.

Карталинский горсуд арестовал 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сотрудника госохотнадзора. Михаила Поддубного отправили в СИЗО на 2 месяца, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель южноуральской прокуратуры Наталья Мамаева.

Мужчина вину признал частично - он заявил, что выстрелил случайно: якобы инспектор забрал его ружье, и Поддубный попытался его вернуть.

Тело специалиста государственного охотничьего надзора обнаружили вечером 10 февраля в лесном массиве около станции Тумак. Спустя пару часов был задержан подозреваемый. Он, по версии следствия, выстрелил в егеря во время задержания после незаконной охоты.

Поддубному грозит пожизненное лишение свободы.

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