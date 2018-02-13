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Казахстанского пенсионера отправили в психушку за убийство женыСегодня в 09:54

  • Текст

Принудительно.

Пенсионер из Костанайской области (Казахстан) отправится на принудительное лечение за убийство жены. 23 мая 2017 года он несколько раз пырнул супругу ножом, из-за чего та скончалась на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного суда, 64-летнего мужчину признали невменяемым. Психологи установили, что он долгое время страдает от психического расстройства. Благодаря этому вдовец отправится не в колонию, а в психиатрический стационар специализированного типа.

Приговор не вступил в силу.

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