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Казах убил семью ради компьютерного процессораСегодня в 10:12

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Друга, его мать и брата.

В Шымкенте (Казахстан) задержали подозреваемого в тройном убийстве. Следователи считают, что он расправился с двумя братьями и их матерью из-за дорогого компьютерного процессора, передает "Уралинформбюро".

По информации местного телеканала TVK, 27-летнего подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Тараза.

Вероятный злоумышленник был знаком со старшим из погибших братьев по онлайн-игре Dota. По словам задержанного, недавно вместе с убитым они ходили в магазин за дорогим процессором для компьютера.

По версии местных изданий, молодой человек решил украсть "железку" у товарища, для чего проник в дом. Однако хозяева оказались внутри: с матерью друга он расправился с помощью кастета, старшего сына убил ножкой от стола, а младшего, 13-летнего мальчика, задушил, пишет Sputnik.

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