С которым не поделил дорогу.

В Кировский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении автохама, который избил другого водителя. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел 6 марта 2017 года на улице Комсомольской. Подсудимый, управляя своим авто, не поделил дорогу с водителем Daewoo Nexia. Он вышел из машины, подошел к иномарке, открыл водительскую дверь и начал бить оппонента.

Затем обвиняемый вытащил потерпевшего на проезжую часть, трижды ударил его кулаком по голове, повалил на землю и пнул.

У водителя Daewoo Nexia диагностировали перелом челюсти и кровоподтеки.