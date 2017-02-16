Свою вину он признал.

Житель Кировграда обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой уральца стал его брат, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 27 августа 2017 года. Двое мужчин отправились на рыбалку на Нейво-Рудянское водохранилище. Там между братьями, которые параллельно с промыслом выпивали, вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес брату несколько ударов ножом в грудь и плечо. Скорая доставила пострадавшего в больницу, но спасти не удалось. Мужчина скончался 8 сентября.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.