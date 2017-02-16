×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми за информацию об опасном преступнике обещают награду13 февраля в 15:28

  • Текст

Его ищут с ноября.

В Пермском крае ищут подозреваемого в избиении до смерти двух человек. За информацию о злоумышленнике обещают денежное вознаграждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, в ночь на 22 ноября 2017 года на улице Чистопольской нашли тело 31-летнего жителя Кировского района города с многочисленными травмами головы. В этом же квартале обнаружили сильно избитого 52-летнего мужчину. Впоследствии он скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть". Следователи составили фоторобот подозреваемого. На вид ему 30 лет, он крепкого телосложения, рост около 180-190 сантиметров. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.

В СКР отметили, что преступник опасен, поэтому не стоит принимать мер к его самостоятельному задержанию.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о злоумышленнике, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 271-85-85, 8-922-318-05-05, 8 (342) 283-14-80, 8-908-276-02-49, 02. Конфиденциальность гарантируется.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×