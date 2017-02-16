Его ищут с ноября.

В Пермском крае ищут подозреваемого в избиении до смерти двух человек. За информацию о злоумышленнике обещают денежное вознаграждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, в ночь на 22 ноября 2017 года на улице Чистопольской нашли тело 31-летнего жителя Кировского района города с многочисленными травмами головы. В этом же квартале обнаружили сильно избитого 52-летнего мужчину. Впоследствии он скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть". Следователи составили фоторобот подозреваемого. На вид ему 30 лет, он крепкого телосложения, рост около 180-190 сантиметров. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.

В СКР отметили, что преступник опасен, поэтому не стоит принимать мер к его самостоятельному задержанию.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о злоумышленнике, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 271-85-85, 8-922-318-05-05, 8 (342) 283-14-80, 8-908-276-02-49, 02. Конфиденциальность гарантируется.