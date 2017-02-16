В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Перми, который нанял киллера для сестры. Он проведет шесть лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Женщина занималась предпринимательской деятельностью. В январе 2017 года ее брат подыскал киллера - ранее судимого знакомого, пообещав ему семь миллионов рублей. Сам злоумышленник уехал в Московскую область, чтобы обеспечить себе алиби. Однако предполагаемый киллер рассказал обо всем полиции.

Ранее по теме:

Пермяк заказал убийство сестры за 7 миллионов рублей