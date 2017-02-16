И приговорен к обязательным работам.

Мировой судья судебного участка №9 Орджоникидзевского района Екатеринбурга вынес приговор по делу о жестоком обращении с животным. Ранее судимого Александра Сажко признали виновны и приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

29 июля 2017 года пьяный Сажко во дворе дома по улице Электриков нанес собаке по кличке Лисма глубокую рану в шею. После этого мужчина отвел животное на пустырь и убил. Свою вину Сажко полностью признал и раскаялся.