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Пермяк-киднеппер обжаловал приговор в Верховном суде РФ13 февраля в 17:00

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Ему дали пожизненный срок.

30-летний киднеппер из Краснокамска Юрий Тиунов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 7-летнего мальчика и похищение оренбургской школьницы, обжаловал приговор.

"Мой подзащитный на днях обратился в Верховный суд РФ. Документы мы уже направили в Москву", - сообщил в интервью 59.ru адвокат Станислав Кузовихин.

Пермский краевой суд вынес приговор Тиунову в конце декабря 2017 года. По данным следствия, в 2013 году Тиунов надругался над 7-летним краснокамцем и убил его, а тело закопал рядом с дачным домом родителей ребенка. Затем мужчина уехал в Оренбург. Там в начале 2017 года он похитил 12-летнюю школьницу, вывез ее в район свалки и попытался изнасиловать. Ему помешали подоспевшие полицейские и волонтеры.

После вынесения приговора Тиунов заявил, что не будет его обжаловать. Однако его отец и родители убитого ребенка были не согласны с приговором и собирались подать апелляцию, передает "Уралинформбюро".

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