Чтобы разобраться в югорской трагедии.

Разбираться в деле о югорской автокатастрофе будет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров. Полковник юстиции, входящий в "элитный отряд" Бастрыкина и не раз принимавший участие в расследовании громких дел, в том числе братьев Навальных и экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, прибыл в Ханты-Мансийск.

15 февраля Нестеров встретится с родителями погибших и пострадавших спортсменов, которые не раз высказывали главе СКР свое недовольство ходом расследования, сообщил "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

"Я думаю, что на встрече он озвучит позицию комитета, расскажет о ходе расследования дел. Еще остались также дела в отношении сотрудников ГИБДД Башкирии и Комарницкого (врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска - прим. ред.)", - отметил он.

По словам адвоката, родители будут обжаловать приговор, вынесенный виновникам трагедии 6 февраля 2018 года. Апелляция будет подана пострадавшими 16 февраля. Протест на решение суда также подали Генпрокуратура и сторона защиты.

Виновным в нарушении ПДД судом был признан водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов. Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а его начальнику - 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.