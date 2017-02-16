×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Расследовавший дело Улюкаева полковник прибыл в Ханты-Мансийск13 февраля в 18:23

  • Текст

Чтобы разобраться в югорской трагедии.

Разбираться в деле о югорской автокатастрофе будет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров. Полковник юстиции, входящий в "элитный отряд" Бастрыкина и не раз принимавший участие в расследовании громких дел, в том числе братьев Навальных и экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, прибыл в Ханты-Мансийск.

15 февраля Нестеров встретится с родителями погибших и пострадавших спортсменов, которые не раз высказывали главе СКР свое недовольство ходом расследования, сообщил "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

"Я думаю, что на встрече он озвучит позицию комитета, расскажет о ходе расследования дел. Еще остались также дела в отношении сотрудников ГИБДД Башкирии и Комарницкого (врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска - прим. ред.)", - отметил он.

По словам адвоката, родители будут обжаловать приговор, вынесенный виновникам трагедии 6 февраля 2018 года. Апелляция будет подана пострадавшими 16 февраля. Протест на решение суда также подали Генпрокуратура и сторона защиты.

Виновным в нарушении ПДД судом был признан водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов. Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а его начальнику - 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Трагедия на югорской трассе»

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×