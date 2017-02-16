Он признал вину.

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в гибели двух человек в ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Авария произошла в августе 2016 года на улице Челябинской. Обвиняемый управлял Lada Largus. Перед ним начал разворачиваться автопоезд КамАЗ. Мужчина мог избежать столкновения, если бы затормозил. Однако он не предпринял никаких мер и врезался в автопоезд.

Двое пассажиров Lada скончались, еще одна пассажирка получила тяжелые травмы.

Обвиняемый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Водитель КамАЗ находится в бегах. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.