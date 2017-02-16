×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинца будут судить за гибель двух человек в ДТП с автопоездом13 февраля в 17:24

  • Текст

Он признал вину.

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в гибели двух человек в ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Авария произошла в августе 2016 года на улице Челябинской. Обвиняемый управлял Lada Largus. Перед ним начал разворачиваться автопоезд КамАЗ. Мужчина мог избежать столкновения, если бы затормозил. Однако он не предпринял никаких мер и врезался в автопоезд.

Двое пассажиров Lada скончались, еще одна пассажирка получила тяжелые травмы.

Обвиняемый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Водитель КамАЗ находится в бегах. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×