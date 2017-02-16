Девочку забрали из отеля.

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 3-летней россиянки из номера отеля в Вене. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, преступление совершено в конце декабря 2017 года. Неизвестные лица вступили в сговор и увели девочку. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается местонахождение ребенка.

По данным "Интерфакса", россиянка везла дочь на медицинский осмотр в Германию. Она остановилась в Вене, где ей назначил встречу муж - 36-летний ливанец. Однако на встречу мужчина не пришел. Когда россиянка вернулась в отель, она обнаружила пропажу девочки. Кроме того, муж позвонил ей и потребовал не обращаться в полицию. Однако женщина написала заявление в правоохранительные органы.