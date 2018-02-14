Который расправился с одной из ночных бабочек.

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении участника банды, которая в 2012-2015 годах занималась организацией занятия проституцией в Свердловской и Челябинской областях. В скором времени материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО.

По данным следствия, мужчина заставлял женщин и девочек оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Для принуждения он использовал разные методы, в том числе шантаж, ограничение свободы и физическое насилия.

В мае 2012 года обвиняемый, опасаясь разоблачения, расправился с одной из жертв, предварительно надругавшись над ней.

В 2015 года силовики пресекли действия ОПГ. Обвиняемый скрылся от следствия. Его поймали в марте 2017 года в Сочи. В настоящее время он содержится под стражей.

Уголовное дело в отношении еще семи участников банды направлено в суд ранее и в настоящее время находится в стадии рассмотрения.