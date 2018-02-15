На трассе.

В Челябинской области перед судом предстанет бывший полицейский из Нязепетровского района, обвиняемый в гибели женщины на дороге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 2 сентября 2017 года пьяный обвиняемый сел за руль легкового автомобиля. На 86-м километре автодороги Касли – Красноуфимск он сбил велосипедистку. Женщина скончалась.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Начальнику районного отдела полиции внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.