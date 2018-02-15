Врачи боролись за его жизнь шесть дней.

24-летняя жительница Оша (Кыргызстан), подозреваемая в убийстве 3-летнего сына, рассказала подробности произошедшего.

По ее словам, она ударила мальчика железной шумовкой по ногам, спине и голове из-за того, что тот описался в штаны. "Видимо, сильно ударила его по голове. Он потерял сознание и упал", - заявила женщина.

По ее словам, раньше она не била своего сына, хотя врачи обнаружили на теле малыша старые ссадины и синяки.

3-летнего мальчика госпитализировали в ночь на 4 февраля. Медики диагностировали у него тяжелый ушиб головного мозга и кровоизлияния в него, множественные ссадины, перелом ключицы и пиелоэктазию обеих почек. Врачи шесть дней боролись за жизнь ребенка, однако спасти не смогли.

По подозрению в убийстве сына была арестована 24-летняя местная жительница. С супругом – отцом мальчика – она разведена. Женщина сама привезла истерзанного ребенка в больницу, заявив, что он упал с лестницы. Позднее она призналась, что била сына железной шумовкой по голове.

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