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Суд по делу о "цыганской" перестрелке в Екатеринбурге стартует 21 февраля14 февраля в 14:03

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На скамье подсудимых 19 человек.

Первое заседание по делу о "цыганской" перестрелке в Екатеринбурге состоится 21 февраля. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, в ходе сегодняшних предварительных слушаний фигурантам дела продлили меру пресечения на полгода - до 29 июля.

Кровавая бойня в частном секторе на улице Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. 25 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова. Предприниматель начал отстреливаться, на помощь ему пришли братья Дутовы.

Причиной разборок стал бытовой конфликт. В перестрелке были убиты 2 человека, еще 11 пострадали.

На скамье подсудимых - 19 человек в возрасте от 18 до 42 лет. Следует отметить, что семеро из них не имеют начального образования (не умеют ни читать, ни писать). На момент совершения преступления пятеро нападавших были несовершеннолетними.

В конце января Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор одному из зачинщиков "цыганской" перестрелки - 25-летнему Руслану Оглы. Его отправили за решетку на 5 лет 4 месяца.

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