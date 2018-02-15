×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Заказавший убийство районного главы челябинский бизнесмен сел на 9 лет14 февраля в 14:14

  • Текст

Мужчину выдал нанятый им киллер.

14 февраля Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор 61-летнему директору ООО "ТД Петров" Аркадию Петрову, признав его виновным в приготовлении к убийству двух человек. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, а также за платит по 500 тысяч рублей каждому из потерпевших. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, бизнесмен решил расправиться с 51-летним главой Красноармейского района Юрием Сакулиным, чтобы занять его должность. Кроме того, он планировал убить 37-летнего предпринимателя, с которым у него возникли финансовые разногласия.

Петров нашел в Челябинске исполнителя и сообщил данные потенциальных жертв, вручив их фотографии. За убийство он обещал 600 тысяч рублей. Однако предполагаемый киллер рассказал о планах подсудимого полиции. В ноябре 2016 года бизнесмена задержали при передаче денег.

Ранее по теме:
В Челябинске будут судить предполагаемого заказчика убийства районного главы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×