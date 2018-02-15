Мужчину выдал нанятый им киллер.

14 февраля Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор 61-летнему директору ООО "ТД Петров" Аркадию Петрову, признав его виновным в приготовлении к убийству двух человек. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, а также за платит по 500 тысяч рублей каждому из потерпевших. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, бизнесмен решил расправиться с 51-летним главой Красноармейского района Юрием Сакулиным, чтобы занять его должность. Кроме того, он планировал убить 37-летнего предпринимателя, с которым у него возникли финансовые разногласия.

Петров нашел в Челябинске исполнителя и сообщил данные потенциальных жертв, вручив их фотографии. За убийство он обещал 600 тысяч рублей. Однако предполагаемый киллер рассказал о планах подсудимого полиции. В ноябре 2016 года бизнесмена задержали при передаче денег.

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