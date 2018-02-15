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Свердловскую банду наркодилеров отправили за решетку на 82,5 года14 февраля в 14:49

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Варили амфетамин на съемных домах.

Свердловский областной суд признал шестерых членов преступной группы виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере. Граждан Коростелева, Шабутдинова, Бузырева, Джуматова, Шлыкова и Мотовилова приговорили к лишению свободы на сроки от 9,5 до 17 лет. Суммарный срок тюремного заключения составил 82,5 года, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Производить наркотики банда начала в январе 2016 года. В Верхней Пышме, Арамиле, Нижнем Тагиле и Невьянске мужчины арендовали частные дома. Там они оборудовали лаборатории. Готовую продукцию сбывали бесконтактным способом через интернет. После задержания у участников группы сыщики обнаружили и изъяли около четырех килограммов мефедрона и амфетамина и около 50 килограммов реагентов для производства наркотиков.

Среди задержанных был ранее семь раз судимый за совершение краж житель Арамиля по прозвищу "Карась". По ходатайству следователя все шестеро до суда находились под арестом. Еще один задержанный по болезни находился дома под подпиской о невыезде, он скончался до начала судебного разбирательства.

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