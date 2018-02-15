Свердловскую банду наркодилеров отправили за решетку на 82,5 года14 февраля в 14:49
- Текст
Варили амфетамин на съемных домах.
Свердловский областной суд признал шестерых членов преступной группы виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере. Граждан Коростелева, Шабутдинова, Бузырева, Джуматова, Шлыкова и Мотовилова приговорили к лишению свободы на сроки от 9,5 до 17 лет. Суммарный срок тюремного заключения составил 82,5 года, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Производить наркотики банда начала в январе 2016 года. В Верхней Пышме, Арамиле, Нижнем Тагиле и Невьянске мужчины арендовали частные дома. Там они оборудовали лаборатории. Готовую продукцию сбывали бесконтактным способом через интернет. После задержания у участников группы сыщики обнаружили и изъяли около четырех килограммов мефедрона и амфетамина и около 50 килограммов реагентов для производства наркотиков.
Среди задержанных был ранее семь раз судимый за совершение краж житель Арамиля по прозвищу "Карась". По ходатайству следователя все шестеро до суда находились под арестом. Еще один задержанный по болезни находился дома под подпиской о невыезде, он скончался до начала судебного разбирательства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 февраля в 20:06
В Индии муж заживо пустил жену "на органы"
Продав ее почку.14 февраля в 19:50
В Ханты-Мансийске нашли тело ученика элитной гимназии
Начата доследственная проверка.14 февраля в 19:39
В Зауралье депутат позарилась на кошелек ребенка
За что ответит перед судом.14 февраля в 19:38
Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии
США - Словении.14 февраля в 19:24
Ушел из жизни первый губернатор ЯНАО
Льву Баяндину было 76 лет14 февраля в 18:48
Екатеринбург 18 марта проголосует за благоустройство
Кандидаты - набережная Исети, Зеленая роща и сквер за Оперным театром.14 февраля в 18:21
"Новый Уктус" сдадут по графику
Воплотив мечты 207 семей.14 февраля в 18:19
Обстрелявший таджика в Березовском экс-полицейский не разжалобил облсуд
Приговор оставлен без изменений.14 февраля в 18:16
Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-2018
Росавиация будет следить за стоимостью билетов.14 февраля в 18:09
На Серовской трассе иномарка врезалась в дерево - трое пострадавших
Все госпитализированы.14 февраля в 18:08
Участники "сурьмяного процесса" завалили свердловский облсуд ходатайствами
"В последний раз".14 февраля в 17:50
На Среднем Урале обновят 515 лифтов
До конца года.14 февраля в 17:38
В США лось сбил вертолет
Два человека пострадали.14 февраля в 17:34
Двух курганцев будут судить за избиение до смерти мужчины
В общежитии.14 февраля в 17:33
Свердловские автоворы облюбовали Toyota
Угнали 16 автомобилей.
Главные новости
- 14 февраля в 19:38Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии
- 14 февраля в 18:16Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-2018
- 14 февраля в 18:08Участники "сурьмяного процесса" завалили свердловский облсуд ходатайствами
- 14 февраля в 16:18Для педофилов готовят пожизненное
- 14 февраля в 13:55Глава КНР Си Цзиньпин собирается на Средний Урал
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.