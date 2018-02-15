Его задержали.

В ночь на 14 февраля в Челябинске задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Росгвардии, трагедия разыгралась неподалеку от торгового павильона на улице Богдана Хмельницкого. 45-летний мужчина в грубой форме потребовал деньги у пьяного подозреваемого. Последний отказал и вонзил нож в сердце оппонента. С места происшествия он скрылся.

Раненый челябинец зашел в павильон и попросил о помощи. Спустя некоторое время он рухнул замертво.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.