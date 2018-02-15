×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Краснотурьинск металлург похитил 3 тонны сырья14 февраля в 16:21

  • Текст

На 5 миллионов.

В Краснотурьинский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего мастера плавильно-литейного участка Дирекции по ремонту механического оборудования филиала крупной компании. Он обвиняется в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, с октября 2013-го по август 2017 года обвиняемый вместе со старшим мастером того же участка (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с розыском) похитили более 3,2 тонны лигатуры из цеха. Ее с помощью крана погружали в бочки в железнодорожном полувагоне и вывозили с территории предприятия. В дальнейшем бочки отправлялись в Санкт-Петербург.

Всего было похищено 11 бочек. Стоимость украденного оценили в 5 миллионов рублей.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×