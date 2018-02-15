На 5 миллионов.

В Краснотурьинский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего мастера плавильно-литейного участка Дирекции по ремонту механического оборудования филиала крупной компании. Он обвиняется в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, с октября 2013-го по август 2017 года обвиняемый вместе со старшим мастером того же участка (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с розыском) похитили более 3,2 тонны лигатуры из цеха. Ее с помощью крана погружали в бочки в железнодорожном полувагоне и вывозили с территории предприятия. В дальнейшем бочки отправлялись в Санкт-Петербург.

Всего было похищено 11 бочек. Стоимость украденного оценили в 5 миллионов рублей.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.