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Зачинщики резни в пермской школе не смогли назвать мотивы14 февраля в 17:14

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Трагедии можно было избежать.

Подростки, устроившие резню в пермской школе №127, не смогли объяснить мотивы поступка. Об этом в ходе пресс-конеференции сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

Омбудсмен также добавил, что трагедии бы не случилось, если бы охранник оценил неадекватное поведение нападавших и вызвал группу быстрого реагирования.

Резня произошла утром 15 января. Двое подростков ворвались в кабинет, где шли занятия у 4 класса. Они ранили ножом учительницу у девятерых детей. После этого они пырнули ножом друг друга. В настоящее время они арестованы. Обоим предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следует отметить, что ранее один из нападавших употреблял наркотики и состоял на учете у психиатра, передает "Уралинформбюро".

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