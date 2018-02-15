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Свердловские автоворы облюбовали Toyota14 февраля в 17:33

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Угнали 16 автомобилей.

Самой популярной автомобильной маркой у свердловских угонщиков стала Toyota. С начала 2018 года в регионе угнали 16 машин этого бренда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Среди автомобилей Toyota в "фаворитах" Camry (угнано 5 автомобилей) и RAV 4 (4 авто). Среди других марок в ТОПе у грабителей Kia (13), Hyundai (5), Mazda (6).

Всего с начала года в полицию поступило 111 сообщений о пропавших автомобилях. 90% случаев угон происходил ночью. В основном машины пропадали с придомовых территорий и с неохраняемых стоянок. 55% угнанных автомобилей – иномарки.

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