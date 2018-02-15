В общежитии.

В Кургане перед судом предстанут двое местных жителей, которые избили до смерти малознакомого мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено в августе 2017 года в одном из общежитий города. Выпивала компания мужчин. Во время застолья двое из них жестоко избили собутыльника, с которым не так давно познакомились. Потерпевший скончался на месте.