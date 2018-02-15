Приговор оставлен без изменений.

Свердловский облсуд оставил в силе приговор 37-летнему экс-полицейскому, который обстрелял таджика на остановке в Березовском. Денис Бабин проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошел 30 июня 2017 года в районе остановки "Максима Горького". Бывшему кинологу попались на глаза двое таджиков, и он потребовал у них документы. При этом силовик был пьян.

Один из мигрантов пустился наутек. Бабин открыл огонь по второму. Потерпевший получил сотрясение мозга и пулевое ранение головы.

В конце сентября Березовский горсуд отправил экс-полицейского в колонию. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

Бабин с приговором не согласился и обжаловал его. Однако облсуд не нашел оснований для смягчения приговора. Решение вступило в силу.

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