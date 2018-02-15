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В Зауралье депутат позарилась на кошелек ребенка14 февраля в 19:39

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За что ответит перед судом.

В Курганской области депутат одной из сельских дум предстанет перед судом по обвинению в краже (п."в" ч.2 ст.158 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в конце ноября 2017 года женщина вытащила кошелек из сумки, лежавшей на кушетке в коридоре детского отделения районной больницы. В портмоне находилось порядка 6 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что сумка принадлежала девочке, которая в тот момент была на приеме у врача. Кошелек с крупной суммой ей дала мать, чтобы внести платеж по кредиту через банкомат.

Депутат свою вину признала.

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