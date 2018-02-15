"Втюхав" ему квартиру под залогом.

В отношении экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По имеющимся данным, он обманул форварда сборной России и футбольного клуба "Краснодар" (бывшего игрока ФК "Урал") Федора Смолова почти на 200 миллионов рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", спортсмен купил у Самиева квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park площадью 194 "квадрата". Экс-депутат попросил за нее 191 миллион рублей и заверил, что это хорошая цена - аналогичные квартиры в этом доме стоят на 10-20 миллионов дороже. Позже выяснилось, что жилье находится в залоге у банка.

Следует отметить, что Самиев находится под арестом с сентября 2017 года по другому делу. Его обвиняют в махинациях с недвижимостью на 850 тысяч долларов.

Кроме того, за экс-депутатом закреплена слава одного из крупнейших должников в Москве, передает "Уралинформбюро".