×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-депутат Госдумы обманул бывшего игрока ФК "Урал" на 200 миллионовСегодня в 11:18

  • Текст

"Втюхав" ему квартиру под залогом.

В отношении экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По имеющимся данным, он обманул форварда сборной России и футбольного клуба "Краснодар" (бывшего игрока ФК "Урал") Федора Смолова почти на 200 миллионов рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", спортсмен купил у Самиева квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park площадью 194 "квадрата". Экс-депутат попросил за нее 191 миллион рублей и заверил, что это хорошая цена - аналогичные квартиры в этом доме стоят на 10-20 миллионов дороже. Позже выяснилось, что жилье находится в залоге у банка.

Следует отметить, что Самиев находится под арестом с сентября 2017 года по другому делу. Его обвиняют в махинациях с недвижимостью на 850 тысяч долларов.

Кроме того, за экс-депутатом закреплена слава одного из крупнейших должников в Москве, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×