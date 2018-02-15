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Ради спасения от разбойников свердловчанка выпрыгнула из окнаСегодня в 12:32

  • Текст

Злоумышленники задержаны.

Вечером 14 февраля в Арамиле на улице Новой женщина выпрыгнула из окна дома, спасаясь от разбойников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, в квартиру пострадавшей ворвались двое мужчин. Угрожая ножами, они потребовали деньги и драгоценности, после чего потерпевшая ринулась к окну.

На место прибыли сотрудники правопорядка. В этот момент из подъезда выбежал один из подозреваемых, его тут же задержали. Второй мужчина решил скрыться, также выпрыгнув в окно, но с другой стороны дома, однако убежать далеко ему не удалось.

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