Злоумышленники задержаны.

Вечером 14 февраля в Арамиле на улице Новой женщина выпрыгнула из окна дома, спасаясь от разбойников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, в квартиру пострадавшей ворвались двое мужчин. Угрожая ножами, они потребовали деньги и драгоценности, после чего потерпевшая ринулась к окну.

На место прибыли сотрудники правопорядка. В этот момент из подъезда выбежал один из подозреваемых, его тут же задержали. Второй мужчина решил скрыться, также выпрыгнув в окно, но с другой стороны дома, однако убежать далеко ему не удалось.