И надругательство над ним.

Суд вынес приговор 39-летнему южноуральцу, признав его виновным в надругательстве над 13-летним подростком и мужеложстве с ним. Злоумышленник проведет в колонии строго режима 26 лет с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, в октябре прошлого года пьяный обвиняемый подошел на улице к незнакомому мальчику, достал нож и под угрозой убийства отвел его в свою квартиру, где заставил выпить спиртное и вырвал из рук ребенка телефон. После этого осужденный совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.