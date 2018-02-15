У него изъяли 17 кило "синтетики".

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца республики Коми. Он обвиняется в покушение на сбыт 17 килограммов наркотиков.

"Наркодилер со средним специальным образованим, имеет отношение к сфере обслуживания автомобилей. Встать на сомнительный путь его толкнуло желание заработать. Незадолго до этого в родном городе он попытался открыть кальянную, однако с бизнесом не заладилось, поэтому, якобы, и решил рискнуть, чтобы вернуть взятые в долг денежные средства", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Злоумышленника задержали в июне 2017 года. Во время досмотра мужчина и его авто Hyundai Elantra сыщики нашли несколько свертков с синтетическими наркотиками. В дальнейшем было обнаружено несколько тайников с аналогичной отравой в Свердловской и Челябинской областях.

"У сыщиков имеется оперативная информация о том, что действовать подозреваемый мог не только на территории Екатеринбурга, но и еще в нескольких субъектах Российской Федерации, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе и Челябинске. Нелегальные операции осуществлялись безконтактным способом, с использованием возможностей сети всемирной паутины. "Путешествовать" по России с явно криминальными намерениями фигуранту дела помогали те, кто стоял за организацией этого канала, достаточно щедро его финансируя. Только теперь главари наркокартелей подсчитывают прибыль, лежа где-нибудь на пляжах Сейшельских Островов, а исполнитель вскоре отправится прожигать молодость в одну из исправительных колоний пенитенциарной системы нашей страны. Возможно в тайге в районе Ивделя или еще дальше", - добавил полковник Горелых.