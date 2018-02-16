По ходатайству подсудимых.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве сотрудницы "Почты России" в Екатеринбурге перенесли на 19 февраля. Подсудимой необходимо время для согласования позиций с новым адвокатом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

"Заседание планируется начать с оглашения обвинительного заключения", - уточнил собеседник агенства.

Также сегодня на полгода была продлена мера пресечения подсудимым - до 2 августа 2018 года.

Перед судом предстали 64-летняя екатеринбурженка и ее 30-летний сын. Они обвиняются в разбое и убийстве женщины-почтальона. По данным следствия, 17 февраля 2017 года в своей квартире в доме на Самоцветном бульваре они жестоко расправились с почтальоном, которая принесла пенсию. Подсудимая применила электрошокер, а ее сын несколько ударил потерпевшую кулаком. Затем злоумышленники изрезали женщину ножом, обмотали ее полиэтиленовой пленкой, скотчем, пакетами и веревкой. Смерть потерпевшей наступила от того, что она задохнулась.

Обвиняемые похитили у убитой 240 тысяч рублей, два сотовых телефона и другие вещи. Труп они вынесли на лестничную клетку этажом ниже. Злоумышленников задержали по горячим следам.