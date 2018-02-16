×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд по делу о жестоком убийстве почтальона в Екатеринбурге отложили15 февраля в 13:51

  • Текст

По ходатайству подсудимых.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве сотрудницы "Почты России" в Екатеринбурге перенесли на 19 февраля. Подсудимой необходимо время для согласования позиций с новым адвокатом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

"Заседание планируется начать с оглашения обвинительного заключения", - уточнил собеседник агенства.

Также сегодня на полгода была продлена мера пресечения подсудимым - до 2 августа 2018 года.

Перед судом предстали 64-летняя екатеринбурженка и ее 30-летний сын. Они обвиняются в разбое и убийстве женщины-почтальона. По данным следствия, 17 февраля 2017 года в своей квартире в доме на Самоцветном бульваре они жестоко расправились с почтальоном, которая принесла пенсию. Подсудимая применила электрошокер, а ее сын несколько ударил потерпевшую кулаком. Затем злоумышленники изрезали женщину ножом, обмотали ее полиэтиленовой пленкой, скотчем, пакетами и веревкой. Смерть потерпевшей наступила от того, что она задохнулась.

Обвиняемые похитили у убитой 240 тысяч рублей, два сотовых телефона и другие вещи. Труп они вынесли на лестничную клетку этажом ниже. Злоумышленников задержали по горячим следам.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×