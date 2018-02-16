На 2 месяца.

15 февраля Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, осужденному за взяточничество, мошенничество и злоупотребление полномочиями.

"Областной суд исключил из приговора Закирову, в том числе, квалифицирующий признак – получение взятки через посредника, снизив ему наказание на два месяца, то есть до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному уменьшен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности с 5 до 4 лет, штраф оставлен без изменения", - рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.

Приговор вступил в силу.

В конце июня 2017 года суд отправил Закирова в колонию строгого режима на 9 лет, а также назначил штраф в размере 7 миллионов рублей. По данным следствия, в 2010-2015 годах тогдашний глава района получил ряд взяток. В числе прочих один из его замов заплатил 1,7 миллиона рублей за свое назначение. Кроме того, Закирову перевели 2 миллиона рублей за своевременную оплату работ по строительству газопровода и 2,5 миллиона за невыгодную покупку детсада в Кунашаке.

Также установлено, что экс-чиновник согласовал покупку по завышенной цене 24 квартир для детей-сирот и сотрудников больницы. Общий ущерб от действий Закирова оценили в 18 миллионов рублей.

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