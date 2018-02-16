Оба работали в наркоконтроле.

В Бишкеке (Кыргызстан) задержали Lexus, в котором полковник милиции в отставке перевозил 8 килограммов гашиша. Ранее пенсионер МВД был сотрудником Службы по контролю наркотиков, передает "Уралинформбюро".

Немного позднее оперативники задержали еще одного фигуранта дела: им оказался замглавы управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

Действующего сотрудника МВД уволили и на два месяца водворили в СИЗО государственного комитета по нацбезопасности. Пенсионер проведет тот же срок в обычном изоляторе.