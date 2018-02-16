Трое погибли.

Поздним вечером 14 февраля в самарской селе Лозовка произошел пожар в квартире одноэтажного дома на улице Специалистов. Погибли двое 4-месячных детей и трехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, пожар устроил 25-летний глава семейства. Он был пьян и решил поджечь вещи. С места происшествия он убежал.

Следует отметить, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Четверо из них смогли выйти из квартиры сами. Их мать вывели соседи.

Семья является неблагополучной - супруги часто пьют.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.