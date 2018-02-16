Самарец поджег семерых детей15 февраля в 15:45
- Текст
- Комментарии (1)
Трое погибли.
Поздним вечером 14 февраля в самарской селе Лозовка произошел пожар в квартире одноэтажного дома на улице Специалистов. Погибли двое 4-месячных детей и трехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, пожар устроил 25-летний глава семейства. Он был пьян и решил поджечь вещи. С места происшествия он убежал.
Следует отметить, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Четверо из них смогли выйти из квартиры сами. Их мать вывели соседи.
Семья является неблагополучной - супруги часто пьют.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Не благополучная семья считалась! Органы опеки где?где еженедельные проверки! Почему продолжают рожать такие "не балгополучные" ... слов не найти на таких родителей -живём уже в аду!ответить
- Последние новости
-
15 февраля в 19:38
В 2 районах Екатеринбурга введут особый противопожарный режим
До особого распоряжения.15 февраля в 19:10
Югорская няня-изверг ответит перед судом
За избиение ребенка.15 февраля в 18:48
Улицу Бебеля затопило в Екатеринбурге
Машины тонут.15 февраля в 18:33
В Сочи рассекретили проект екатеринбургского "умного города"
Который построят к ЭКСПО-2025.15 февраля в 18:28
Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе
В ведомстве создают новый отдел.15 февраля в 18:13
В Перми из-за заболевшей стюардессы экстренно сел самолет
Летевший в Москву15 февраля в 18:04
Южноуральского экс-спасателя осудили за хищение 12 миллионов у МЧС
Получил три года условно.15 февраля в 17:55
Сургутские депутаты не смогут выбрать нового мэра
Если старый пойдет в суд.15 февраля в 17:48
На Среднем Урале отремонтируют 138 километров дорог
В 2018 году.15 февраля в 17:42
Сжегшую трех человек свердловчанку проверят на вменяемость
Решается вопрос об аресте.15 февраля в 17:41
За себя и за того парня: сестра Шипулина выиграла второе серебро в Пхенчхане
В индивидуальной гонке.15 февраля в 17:21
Челябинка получила 10 лет за убийство полугодовалой дочери
Вину она не признала.15 февраля в 17:10
МРСК Урала и правительство Свердловской области заключили соглашение
О совместном развитии электросетевого комплекса региона.15 февраля в 17:03
ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану природы миллиард рублей
И снизил количество выбросов в атмосферу.15 февраля в 16:59
Молодой тюменец прострелил брату ногу
Во время пьянки.
Главные новости
- 15 февраля в 18:28Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе
- 15 февраля в 17:42Сжегшую трех человек свердловчанку проверят на вменяемость
- 15 февраля в 16:43На Среднем Урале множатся последователи "тагильской борзоты"
- 15 февраля в 14:49Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
- 15 февраля в 14:47Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Аналитика
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.
Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.