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Самарец поджег семерых детей15 февраля в 15:45

Трое погибли.

Поздним вечером 14 февраля в самарской селе Лозовка произошел пожар в квартире одноэтажного дома на улице Специалистов. Погибли двое 4-месячных детей и трехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, пожар устроил 25-летний глава семейства. Он был пьян и решил поджечь вещи. С места происшествия он убежал.

Следует отметить, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Четверо из них смогли выйти из квартиры сами. Их мать вывели соседи.

Семья является неблагополучной - супруги часто пьют.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ДивоДивное 15 февраля в 16:18

Не благополучная семья считалась! Органы опеки где?где еженедельные проверки! Почему продолжают рожать такие "не балгополучные" ... слов не найти на таких родителей -живём уже в аду!

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