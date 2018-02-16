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На Ямале проститутка едва не зарезала полицейского15 февраля в 16:37

  • Текст

Он оказался проворнее.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Нового Уренгоя, которая едва не зарезала полицейского.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент произошел 19 декабря 2017 года. Полицейские нагрянули в одну из квартир города, в которой находились проститутки. Стражи порядка потребовали, чтобы девушки проехали с ними в отделение полиции. В ответ одна из них схватила нож и попыталась вонзить его в шею полицейского. Оперуполномоченный успел отреагировать и заблокировал удар девушки рукой. Он получил порез пальца.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Покушение на применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.

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