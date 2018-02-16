На Ямале проститутка едва не зарезала полицейского15 февраля в 16:37
- Текст
Он оказался проворнее.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Нового Уренгоя, которая едва не зарезала полицейского.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент произошел 19 декабря 2017 года. Полицейские нагрянули в одну из квартир города, в которой находились проститутки. Стражи порядка потребовали, чтобы девушки проехали с ними в отделение полиции. В ответ одна из них схватила нож и попыталась вонзить его в шею полицейского. Оперуполномоченный успел отреагировать и заблокировал удар девушки рукой. Он получил порез пальца.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Покушение на применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
15 февраля в 19:38
В 2 районах Екатеринбурга введут особый противопожарный режим
До особого распоряжения.15 февраля в 19:10
Югорская няня-изверг ответит перед судом
За избиение ребенка.15 февраля в 18:48
Улицу Бебеля затопило в Екатеринбурге
Машины тонут.15 февраля в 18:33
В Сочи рассекретили проект екатеринбургского "умного города"
Который построят к ЭКСПО-2025.15 февраля в 18:28
Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе
В ведомстве создают новый отдел.15 февраля в 18:13
В Перми из-за заболевшей стюардессы экстренно сел самолет
Летевший в Москву15 февраля в 18:04
Южноуральского экс-спасателя осудили за хищение 12 миллионов у МЧС
Получил три года условно.15 февраля в 17:55
Сургутские депутаты не смогут выбрать нового мэра
Если старый пойдет в суд.15 февраля в 17:48
На Среднем Урале отремонтируют 138 километров дорог
В 2018 году.15 февраля в 17:42
Сжегшую трех человек свердловчанку проверят на вменяемость
Решается вопрос об аресте.15 февраля в 17:41
За себя и за того парня: сестра Шипулина выиграла второе серебро в Пхенчхане
В индивидуальной гонке.15 февраля в 17:21
Челябинка получила 10 лет за убийство полугодовалой дочери
Вину она не признала.15 февраля в 17:10
МРСК Урала и правительство Свердловской области заключили соглашение
О совместном развитии электросетевого комплекса региона.15 февраля в 17:03
ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану природы миллиард рублей
И снизил количество выбросов в атмосферу.15 февраля в 16:59
Молодой тюменец прострелил брату ногу
Во время пьянки.
Главные новости
- 15 февраля в 18:28Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе
- 15 февраля в 17:42Сжегшую трех человек свердловчанку проверят на вменяемость
- 15 февраля в 16:43На Среднем Урале множатся последователи "тагильской борзоты"
- 15 февраля в 14:49Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
- 15 февраля в 14:47Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Аналитика
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.
Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.