Во время пьянки.

В Тюменской области задержали 18-летнего молодого человека, который выстрелил в брата из охотничьего ружья. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в селе Соколово (Юргинский район). Братья выпивали, и между ними разгорелась ссора. Один из них достал ружья и прострелил родственнику ногу. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по факту незаконного хранения оружия.