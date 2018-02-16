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Молодой тюменец прострелил брату ногу15 февраля в 16:59

  • Текст

Во время пьянки.

В Тюменской области задержали 18-летнего молодого человека, который выстрелил в брата из охотничьего ружья. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в селе Соколово (Юргинский район). Братья выпивали, и между ними разгорелась ссора. Один из них достал ружья и прострелил родственнику ногу. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по факту незаконного хранения оружия.

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