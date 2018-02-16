Вину она не признала.

Челябинский облсуд вынес приговор Алене Чеченевой, признав ее виновной в убийстве полугодовалой дочери. Она проведет 10 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено 23 февраля 2015 года в поселке Бреды. На тот момент Чеченевой было 22 года. Она 4 раза ударила дочь по голове, девочка скончалась на месте.

В суде женжина вину не признала, пояснив, что ребенок скончался в результате несчастного случая.

В июле 2015 года Чеченева была признана виновной в убийстве и получила 8 лет колонии общего режима. После вынесения приговора она обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на то, что ей не дали возможности ходатайствовать о рассмотрении дела присяжными. В феврале 2016 года прошение женщины было удовлетворено, а обвинительный приговор отменен.

В конце января коллегия присяжных заседателей признала женщину виновной и не заслуживающей снисхождения.

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