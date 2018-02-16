Решается вопрос об аресте.

38-летней жительнице Карпинска предъявлено обвинение в тройном убийстве. Решается вопрос об ее аресте.

Тела двух мужчин и женщины с ножевыми ранениями обнаружили 10 февраля при тушении частного дома на улице Осипенко. Изначально в правоохранительных органах воздерживались от комментариев. Однако сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали "Уралинформбюро" подробности преступления.

9 февраля женщина находилась в гостях, где компания выпивала. Во время застолья обвиняемая поругалась с одним из гостей и нанесла ему множественные ножевые ранения. Затем она расправилась с двумя свидетелями преступления. После этого женщина подожгла дом и скрылась.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД сообщили, что в 2011 году злоумышленница была судима за причастность к двойному убийству. Ее супруг в настоящее время находится в колонии, а женщина избежала наказания из-за болезни.

"В настоящее время "дьявол в юбке" содержится под стражей. При сопровождении в камеру она пригрозила полицейским в стиле персонажа Фокса из знаменитого фильма "Место встречи изменить нельзя", который при обращении к Шарапову произнес фразу: "Ножичков у нас на всех хватит". По предварительным сведениям, причиной резни на "празднике души" в честь Дня граненого стакана послужило то, что компаньоны, якобы, позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес", - рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Обвиняемую проверят на вменяемость. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее по теме:

В Карпинске задержали подозреваемую в тройном убийстве

В Карпинске совершено тройное убийство