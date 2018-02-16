Получил три года условно.

В Челябинской области суд признал бывшего сотрудника регионального управления МЧС России Сергея Юровского виновным в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Экс-спасателя приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области

По данным следствия, с 2010-го по 2016 годы Юровский, занимая руководящие должности в региональном управлении МЧС, учредил ООО "Пожарный декларант". Пользуясь служебным положением, он давал указания подчиненным выполнять различные работы в этой организации. Компания, в частности, выдавала заключения об оценке пожарных рисков объектов. Фактически же исследования не проводились.

За выдачу фиктивных документов осужденный получил более 12,5 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд предписал взыскать с осужденного причиненный ущерб. Начальнику ГУ МЧС России по Челябинской области внесено представление с требованием устранить причины, способствовавшие совершению преступления.