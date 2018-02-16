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Югорская няня-изверг ответит перед судом15 февраля в 19:10

  • Текст

За избиение ребенка.

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении няни, избившей ребенка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР.

14 декабря 2017 года ребенок, за которым присматривала женщина, отказался принимать пищу. Из-за этого 31-летняя няня несколько раз ударила его по ягодицам и лицу. Затем подняла мальчика и бросила его на пол. Все происходящее попало на запись веб-камеры, установленной в квартире.

Женщина обвиняется в причинении физических и психических страданий путем нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего лица и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья ребенка. Дело передано в суд.

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