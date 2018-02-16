Суперследователь из Москвы сходу завел еще одно дело о югорской трагедииСегодня в 10:41
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Пострадавшие просили об этом больше года.
В Югре по факту страшного ДТП под Ханты-Мансийском, в котором погибли юные спортсмены школы "Сибиряк", возбуждено еще одно уголовное дело. Водителя второго трала Вадима Саитханова подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Об этом на встрече с потерпевшими и их адвокатами сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров.
Ранее брат осужденного Раиля Саитханова проходил по делу как свидетель.
Нестеров также заверил родителей, что будет продолжено расследование дела в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого. "Дело по башкирским сотрудникам ГИБДД, которые не внесли в федеральную информационную систему данные о лишении прав Раиля Саитханова, уже находится в прокуратуре", - рассказал "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.
Виновным в нарушении ПДД судом был признан водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов. Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а его начальнику - 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.
Потерпевшие, генпрокуратура и сторона защиты обжалуют вынесенный виновникам приговор. Апелляция подана адвокатами родителей 16 февраля.
Стоит отметить, что Роман Нестеров к делу о югорской автокатастрофе подключился на этой неделе. Ранее родители пострадавших и погибших спортсменов неоднократно обращались к следствию с требованием привлечь Вадима Саитханова в качестве подозреваемого.
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