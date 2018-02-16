Он прошел курс смертника.

В Кыргызстане задержали 26-летнего мужчину, планирующего стать боевиком. По данным пресс-службы Госкомитета национальной безопасности Республики, злоумышленник прошел в Сирии диверсионно-боевую подготовку и курс смертника.

Мужчину задержали 13 февраля. По сведениям оперативников, он был активным членом подпольной террористической группы, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статьям о прохождении террористической и экстремистской подготовки, а также о наемничестве. Мужчина находится в изоляторе ГКНБ, сообщает Sputnik.