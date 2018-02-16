Из Латинской Америки.

Уральские таможенники задержали двух жителей Асбеста с килограммом кокаина. Наркотик был спрятан в воске для депиляции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, свердловчан повязали, когда они получал посылку из Латинской Америки. Стоимость наркотика оценивается в 15 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.