Статистика не меняется год от года.

В Свердловской области год от года не уменьшается число преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, ежегодно порядка трех тысяч детей попадают на скамьи подсудимых.

В прошлом году суды Среднего Урала в 27% случаев изучали условия жизни детей, но лишь в 7% случаев им удалось установить истинную причину, по которой подросток был вовлечен в криминал. При этом меры по реабилитации подростков были приняты лишь в 3% случаев.

По мнению заместителя председателя Свердловского облсуда Елены Милюхиной, главная задача судей – понять, по каким причинам дети оказались вовлечены в криминал. "Необходимо работать, как с детьми, которые уже вовлечены в уголовное судопроизводство, так и с теми, которые потенциально могут стать правонарушителями или жертвами. Для этого необходимо еще на стадии следствия до мелочей выяснять, что послужило причиной вовлечения ребенка в преступление. Проводить такие мероприятия необходимо при обязательном участии специалистов в области педагогики и психологии, а по результатам разбирательств принимать меры к тому, чтоб купировать криминальную ситуацию в памяти ребенка и обезопасить его от ее повторения", - отметила она.