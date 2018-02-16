Которые был должен.

В Ишимском районе задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 76-летней пенсионерки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, молодой человек долгое время занимал у женщины деньги в долг. В итоге его сумма достигла 41 тысячи рублей. 9 февраля женщина попросила вернуть ей деньги. Испугавшись, что пенсионерка может сообщить об этом в полицию, злоумышленник трижды ударил ее топором по голове. Труп он спрятал в погребе во дворе дома.

Спустя три дня в полицию поступило сообщение об исчезновении женщины. В скором времени правоохранители вышли на след преступника.

Молодой человек арестован, ему предъявлено обвинение.