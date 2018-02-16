Которую похитил.

Кудымкарский горсуд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признав его виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Он проведет 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление было совершено в октябре 2017 года. Пьяный мужчина ночью проник в дом 64-летнего соседа и похитил из холодильника продукты. Хозяин дома проснулся от шума и застиг злоумышленника. Подсудимый дважды пырнул потерпевшего кухонным ножом в живот и скрылся.

Вскоре разбойника задержали.