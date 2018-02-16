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Свердловчанин 3 года скрывался в Грузии от правосудияСегодня в 13:58

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Но это не помогло.

15 февраля Сухоложский городской суд признал 30-летнего Ризвана Гусейнова виновным в приобретении и хранении наркотиков. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

17 сентября 2014 года Гусейнова, находившегося в состоянии наркотического опьянения, задержали полицейские Сухого Лога. В ходе досмотра у него нашли два пакета с курительной смесью. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина испугался наказания и на своем автомобиле уехал в Грузию.

С 2014 года Гусейнов находился в розыске, с 2016 года – в международном. В апреле 2017 года его задержали правоохранительные органы Грузии, а 17 января 2018 года на самолете доставили в Россию.

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